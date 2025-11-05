バッテリー容量を不安視されたiPhone Airだが、実際にはiPhone 16 Proと連続駆動時間は同じ。iPhone 16よりは伸びている（筆者撮影）【写真で見る】ディスプレイは見づらくならないギリギリまで暗くするのがオススメiPhoneのバッテリー節約設定を活用しよう5.6ミリという驚異的な薄さで話題を集めたiPhone Airだが、その薄さゆえに、バッテリーが犠牲になっているのでは……と性能を疑問視する向きも少なくない。確かに、本体の体