北海道・帯広警察署は2025年11月4日、暴力行為等処罰法違反の疑いで帯広市に住む無職の男（71）を現行犯逮捕しました。男は4日午後7時すぎ、自宅の玄関先で30代の男女2人に対し、バールを振り上げるなどして脅した疑いが持たれています。警察によりますと、女性は男の近隣住民で、男との間に何らかのトラブルがあり知人男性と男の家を訪れたとみられています。調べに対し男は「バールを向けたかどうかはっきりしないが