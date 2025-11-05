▼青森県（青森地方気象台・５日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】晴れ時々くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・５日５時）【内陸】晴れ【沿岸北部】晴れ【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・５日５時）【東部】晴れ【西部】晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・５日５時）【沿岸】晴れ時々くもり【内陸】晴れ時々くもり▼山形県（山形地方気象台・５日５時）【村山】晴れ【置賜】晴れ【庄内】晴れ【最上】晴れ▼福島