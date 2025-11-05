▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・５日５時）【宗谷地方】晴れ時々くもり【上川地方】晴れ一時雨【留萌地方】晴れ一時雨【網走地方】くもり後時々晴れ【北見地方】くもり後時々晴れ【紋別地方】くもり後晴れ【釧路地方】晴れ時々くもり【根室地方】晴れ時々くもり【十勝地方】くもり後晴れ【胆振地方】晴れ一時雨【日高地方】晴れ一時雨【石狩地方】くもり後晴れ【空知地方】晴れ一時雨【後志地方】晴れ一時雨【渡島地方