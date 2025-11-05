ナチュラルなのに印象的な“デカ目”を叶える新アイテムが「ラブ・ライナー」から登場。11月中旬より順次数量限定で発売される「トリックライナー」は、1本で7役をこなすマルチライナー。極細の筆と楕円芯で、目元の陰影や立体感を自在に演出できます。上品で可愛いメイクが人気の斎藤みらいさんが魅せる、計算されたナチュラルEYEにも注目です♡ ラブ・ライナー 新作で叶える“自然なデカ目メイク