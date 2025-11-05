仙台育英高校のサッカー部で部員が「うざい」「デブ」などと複数の部員から暴言を受け、学校が「いじめ重大事態」として調査を進めていることがわかりました。仙台育英高校によりますと、いじめを受けたのは、サッカー部に所属する3年生の男子部員です。高校1年生の2023年春ごろから、複数の部員から「うざい」「デブ」などの暴言を受けていたということです。男子部員は2024年、病院で「抑うつ症状」と診断され、現在も通院を続け