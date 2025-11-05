「『ちょっと…あの子遊び方違くない…？』と、うちの猫たちがざわついている」【動画】「え、持ってっちゃう！？」 子猫に驚く姉猫たちの反応そんなコメントが添えられた動画が爆笑を誘っています。写っているのは、電動のおもちゃのまわりに集まった4匹の猫。丸い布の下には、先端に紐がついた棒が隠されています。スイッチを入れると、その棒がぐるぐると回り、紐が見え隠れする仕組み。猫の“狩猟本能”を刺激する大人気アイテ