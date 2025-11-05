４日午後８時５０分頃、長野県塩尻市宗賀のＪＲ中央線の長瀬踏切付近で、線路内にいた２人が、長野発名古屋行きの特急列車「しなの」（６両編成）にはねられ死亡した。乗客と運転士、車掌の計約１１０人にけがはなかった。ＪＲ東海によると、現場は洗馬―日出塩駅間。同列車は約４時間半後に運転を再開したが、上下線計６本に遅れが生じ、約２９０人に影響が出た。県警塩尻署が身元や事故の原因を調べている。