【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比54銭円高ドル安の1ドル＝153円61〜71銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1476〜86ドル、176円39〜49銭。片山さつき財務相が円安をけん制したとの見方が広がり、ドルを売って円を買う動きが優勢となった。米政府機関の一部閉鎖の長期化も、比較的安全な資産とされる円買いにつながった。