中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」のアイコン（共同）【パリ共同】パリ検察は4日、子どもに有害なコンテンツが含まれている疑いがあるとして、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」への捜査を開始したと発表した。フランスメディアによると、ティックトックは容疑を否認している。左派、社会党のドラポルト議員の通報を受けた措置。議員は「未成年がティックトックに容易にアクセスできる上、使