サービス業などが 重要になる！ ─今年6月に8代目の会長に就任しました。日本生産性本部は1955年に設立されましたが、この間、日本は高度経済成長を経験し、人口減少社会を迎えて「失われた30年」に代表される成熟社会となりました。この環境の中でいかに生産性を上げていくかが大きなテーマになっています。 小林日本生産性本部は産業界（経済界）、労働界、学識者の三者構成で、「生産性運動三原則