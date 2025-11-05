NZドルが対豪ドルで12年ぶり安値NZ失業率9年ぶり高水準豪中銀はタカ派寄り NZ第3四半期の失業率は5.3%と前回5.2%から悪化、2016年以来9年ぶり高水準となった。雇用者数の伸びも予想を下回った。NZ経済は今年上期に経済成長が鈍化、移民減少と住宅市場低迷が続いている。NZ中銀は11月会合で追加利下げを行う可能性が高い。 一方、豪州は第3四半期にインフレが加速、きのうの会合では政策金利を据え置いた。ブロック豪中銀