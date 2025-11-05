【ソウル＝依田和彩】米国のヘグセス国防長官と韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相は４日、ソウルで米韓定例安保協議（ＳＣＭ）を開いた。ヘグセス氏は協議後の共同記者会見で、台湾有事などを念頭に在韓米軍の活動範囲を朝鮮半島以外に広げる「戦略的柔軟性」を強化する必要性を強調した。米側はインド太平洋地域での中国の軍事力拡大に対応するため、主に朝鮮半島有事への対応を担う在韓米軍の役割拡大を検討しているが、韓