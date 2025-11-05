本日11月5日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で「人生が変わる1分間の深イイ話復活2時間SP」を放送。今回は、“有名人の家族は本当に幸せなのか”のテーマのもと、【やなせスタジオ代表・越尾正子さん】【元プロ野球選手・ウォーレン・クロマティさん】【新潟県立海洋高校相撲部「かにや旅館」】【R-指定の妻・江藤菜摘さん】などに密着！■国民的アニメ「アンパンマン」の裏側に密着朝ドラ「あんぱん」で話題！いま、子どもから