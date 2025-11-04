「コス（COS）」が大阪の大丸心斎橋店に関西初の直営店をオープンする。営業開始時期は、2025年秋〜冬を予定している。 【画像をもっと見る】 コスは2014年に日本上陸し、青山に初のストアをオープン。現在では青山店のほか、ダイバーシティ店、マリン アンド ウォーク ヨコハマ店といった3店舗を展開している。関西初の直営店となる大丸心斎橋店の店内では、タイムレスでモダンな世界観を表現。ウィメンズおよびメンズの最