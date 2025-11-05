語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第35回】岩渕健輔（青山学院高→青山学院大→神戸製鋼／ケンブリッジ大→サラセンズ→福岡サニックス→コロミエ→セコム）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載35回目は、1990年代後半に閃きのあるプレーで注目を集め、｢ファンタジスタ｣と称されたSO岩渕健輔（