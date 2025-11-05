5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の5万1200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54981.14円ボリンジャーバンド3σ 52870.09円ボリンジャーバンド2σ 51594.00円5日移動平均 51497.20円4日日経平均株価現物終値 51200.00円5日夜間取引終値 50759.05円ボリンジャーバンド1σ 50570.00円一目均衡表・転換線 4864