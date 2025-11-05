5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12ポイント安の3298ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3441.07ポイントボリンジャーバンド3σ 3370.77ポイントボリンジャーバンド2σ 3310.14ポイント4日TOPIX現物終値 3305.90ポイント5日移動平均 3300.46ポイントボリンジャーバンド1σ 3298.00ポイント5日夜間取引終値 3292.50ポ