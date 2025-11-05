5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 779.27ポイントボリンジャーバンド3σ 764.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 762.86ポイントボリンジャーバンド2σ 760.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 756.05ポイント75日移動平均 746