水戸の小島耕社長が明かす徹底した育成プログラム1993年にJリーグが発足して33年目。プロサッカー選手を引退して起業し、セカンドキャリアで大輪の花を咲かせる者も出てきているが、「自分はサッカーしかやってこなかったから他のことができない」「社会や経済のことをよく知らない」といった悩みを抱く面々も少なくない。（取材・文＝元川悦子／全6回の第3回目）◇◇◇毎日トレーニング場に通い、練