「エヌビディアの最先端人工知能（AI）チップは米国以外だれも持つことはできない」とトランプ米大統領が公開宣言した。ところがすぐ翌日にエヌビディアの先端チップ6万枚がアラブ首長国連邦（UAE）向け輸出許可を受けた事実が発表された。先端AI半導体を自分だけの武器にして自国企業が金を稼ぐ機会も得たいトランプ政権の葛藤が如実にあらわれた。2日にCBSの看板番組『60ミニッツ』に出演したトランプ大統領は、「エヌビディアが