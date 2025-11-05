韓国国家情報院は、北朝鮮と米国の首脳会談の可能性について、「来年3月の韓米合同軍事演習以後が情勢の分岐点になるだろう」とし「首脳会談の可能性が高いとみている」と明らかにした。国家情報院は4日、ソウル国家情報院庁舎で非公開で行われた国会情報委員会国政監査で、「アジア太平洋経済協力（APEC）を契機とした朝米首脳会談は実現しなかったが、水面下で（北朝鮮が）米国との対話を準備していた動きがさまざまなルートで確