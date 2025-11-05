“解任論”からの再出発…逆風の中で始まった第2次森保ジャパン2018年8月の森保一監督の日本代表監督就任から7年2ヵ月。10月14日のブラジル戦（東京・東京スタジアム）に勝利した今、指揮官への風当たりは皆無に近い状況だが、長い年月の間には逆風にさらされたこともあった。最初は2019年から2020年にかけて。2019年はアジアカップ（UAE）で優勝を逃し、9月から始まった2022年カタールW杯2次予選で苦戦。年末のE-1選手権（釜山）