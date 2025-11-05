風呂上がりのビールは「疲労感」が取れているだけだという（写真：jessie／PIXTA）仕事でクタクタになった日は、お風呂でたっぷり汗をかいたあとの冷えたビールが何よりのリセット法――。そんな方も多いかと思いますが、疲労専門医の梶本修身氏によれば、実はこれでは「疲労感」が取れるだけで、実際の「疲労」の解消にはつながらないそうです。そんな梶本氏が提唱する「本当に疲れを取る」入浴法とはどんなものなのでしょうか。