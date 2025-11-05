俳優・大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜後9：00）の第3回が、4日に放送された。劇中で大泉が”ちょっとだけ”見せた物まねに反響が話題となっている。【動画】ちょっとだけ福山雅治のものまねをぶっこむ大泉洋ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”にな