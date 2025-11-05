5日午前7時17分ごろ、千葉県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の睦沢町、長南町、勝浦市、鴨川市、いすみ市、それに大多喜町、静岡県の東伊豆町です。【各地の震度詳細】■震度2