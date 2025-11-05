10月4日夕方、愛知県知多市の県道を歩いて横断しようとしていた79歳の女性が軽乗用車と衝突し、搬送先で死亡しました。警察によりますと、知多市日長の県道西尾知多線で4日午後6時前、20歳の男性が運転する軽乗用車と、道路を歩いて横断しようとしていた79歳の女性が衝突する交通事故がありました。この事故で、近くに住む永井逸代さん(79)が病院に搬送されましたが、体を強く打っていておよそ4時間後に病院で死亡しました。