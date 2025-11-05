ヒルトン成田は、「北のめぐみとクリスマスデザートビュッフェ」を11月1日から12月19日まで開催する。北海道のスープカレー、ザンギ、「豚肉のグリエ」で自由に仕上げられる豚丼、濃厚なうまみの味噌ラーメン、海の幸を盛るミニ海鮮丼を用意する。また東北のきりたんぽ風ブイヤベースやこづゆに加え、プレゼントボックスショートケーキやブッシュ・ド・ノエル ショコラなど日替わりのデザート8種類を提供する。ライブキッチンでは