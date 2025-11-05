Ä®ÅÄ¹¯¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¸ýÌõ ÂÀÊ¿µ­ ¥é¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£³ùÁÒ»þÂåËö´ü¤«¤éÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÆ°Íð¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÎò»ËÊ¸³Ø¡ØÂÀÊ¿µ­¡Ù¤ò¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¡Ö¸ýÌõ¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿ËÜ½ñ¡£¤½¤Î¾×·âÅª¤Ê¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î°ðÀôÏ¢¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯½ñÉ¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÅµ¤¬¡Ö¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×ÆüËÜ¤ÎÃæÀ¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë·³µ­Êª¸ì¡ØÂÀÊ¿µ­¡Ù¤Ï¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤ÎÌÇË´¤«¤é¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤Î·úÉð¤Î¿·À¯¡¢ÆîËÌÄ«