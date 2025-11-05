「道の駅」と、それに近接するホテル「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」を拠点にする旅、前回は京都府で唯一の“村”、南山城村の「道の駅 お茶の京都みなみやましろ村」と「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ」を訪ね、茶摘みや野点（のだて）、茶工場見学を楽しみました。記事末尾には上の写真を紹介し、「次回は、ほぼ京都府と滋賀、三重、奈良3県の境に位置する同ホテルの立地を活か