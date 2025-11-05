韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「카드 돼요?（カドゥ テヨ？）」の意味知ってる？「카드 돼요？（カドゥ テヨ？）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、現金よりもスマートにお会計をしたいとき、店員さんに聞く言葉です。いったい、「카드 돼요？（カドゥ テヨ？）」はどういう意味