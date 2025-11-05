ディールは成功したと言うが…中国が米国との貿易戦争を有利に進める構図が明確になっている。トランプ大統領は「中国に100％の追加関税をかける」と脅していたが、10月30日の習近平国家主席との会談後、習氏が合成麻薬フェンタニル対策を講じると約束したことを理由に「対中関税を10％引き下げる」と表明した。トランプ氏は「中国製のフェンタニル原料がメキシコやカナダを経由して米国に密輸されている」として中国製品に20％の