10年ぶりの全面刷新に「ついに来た！」と大反響！トヨタのタイ法人は2025年11月1日、ピックアップトラック「ハイラックス」の新型モデルに関するティザー映像を公式YouTubeで公開しました。その全容は同月10日に明らかにされる予定となっており、どのような進化を遂げるのか大きな注目が集まっています。トヨタ「ハイラックス」が10年ぶりに全面刷新!?【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！（30枚以上）