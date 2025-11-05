地元ロサンゼルスに凱旋した米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの優勝パレードは、選手の家族も参加してともに喜ぶ大リーグ流のもので、大谷翔平選手と妻の真美子さんがそろって優勝を喜ぶ様子に、つられて笑顔になり、温かな気持ちになった人も多いだろう。臨床心理士の岡村美奈さんが、大谷翔平・真美子夫妻の夫婦ショットが素敵に見える理由について分析する。【写真】真美子夫人の絶妙なボディタッチ。左手は添えるだけ