おでんの購入客に鍋を無料で貸し出す取り組みを続けているコンビニ店が岩手県岩泉町にある。名前と連絡先を伝えて鍋を借り、使用後に洗ってから返却する仕組み。岩泉町の人口は約７７００人足らずと小規模で、客の顔が見えるからこその「温かい」サービスとして地域に定着している。（福守鴻人）店独自の取り組みとして行っているのは「ローソン岩泉店」。もともとはローソンがセールの一環として２０１９年に全国で始めたが、