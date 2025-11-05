高市首相は４日、外国人政策の見直しに積極姿勢を示し、過去の政権からの政策転換を打ち出した。国民の関心の高いテーマに迅速に取り組み、保守層の支持基盤を取り戻す狙いがある。拙速に規制を強めれば、経済面での混乱や「排外主義」の批判を招きかねず、丁寧に政策を進めていくことが欠かせない。（堀和彦、水野一希）「実施可能な施策は順次実施し、スピード感をもって検討を進めてほしい」首相は外国人政策見直しに関す