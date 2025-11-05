フジテレビ系音楽番組『SHIONOGI MUSIC FAIR』(毎週土曜18:00〜)では、15日の放送に松任谷由実が出演する。松任谷由実昨年3月に放送された3000回記念スペシャル以来、約1年半ぶりの登場となる松任谷。今回は18日発売のニューアルバム『Wormhole/Yumi AraI』からの楽曲を中心に、テレビで歌われることがあまりなかったおなじみの名曲も披露する。オープニングはニューアルバムからの楽曲「岩礁のきらめき」と、人気の高い名曲「リフ