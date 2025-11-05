日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)の第5話が、きょう5日に放送。佐野勇斗が危険なアクション撮影に体当たりで挑んでいる。ビル3階からのジャンプを見せる佐野勇斗第5話では、結以(桜田ひより)の父・八神慶志(北村一輝)が記者会見を開き、取引を呼びかける。そんな中、大介(佐野)は誘拐の主犯で恩師の斎藤(飯田基祐)が事件の最中に亡くなっていたことを知ってショックを受ける。大介のために、