ことし8月に九州北部を襲った記録的な大雨から、まもなく3か月がたちます。今も被害が残る福岡県宗像市のミカン農園に、ボランティアたちが入りました。 はさみを使ってポンカンを摘み取るのは、県内外から集まった35人のボランティアです。11月2日、宗像市のミカン農園で、品質の良いミカンを育てるため余分な実を摘み取る「摘果作業」が行われました。 この農園では、ことし8月の記録的な大雨の爪痕が今も残ったままです。