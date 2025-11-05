現地時間11月４日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第４節で、遠藤航が所属するリバプールがラ・リーガ首位のレアル・マドリーとホームで対戦した。遠藤がベンチスタートとなったリバプールは27分、カウンターからビッグチャンスを迎える。だが、ソボスライのシュートはGKクルトワに身体でブロックされた。43分にもソボスライがミドルシュートを放つが、再びクルトワの好セーブに阻まれる。44分には