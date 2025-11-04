Image: Julia Marks Peterson / COLDEX Collaboration 記録に残されたものとして地球最古となる氷のサンプルが、南極で採掘されました。研究者たちが発見したのは、なんと氷に閉じ込められていた600万年前の空気。この発見は、気候変動に取り組むための重要な知見にもなるものでした。この研究論文は、2025年10月28日より、PNAS（米国科学アカデミー紀要）に掲載されています。記録上最も古