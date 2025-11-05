中国メディアの観察者網は3日、韓国について「中国と米国の間でバランスを保ちたいと考えているが、韓国の研究者はシャンパンを早く開けすぎたのではないかと懸念している」とする記事を掲載した。記事はまず、韓国は自国開催のアジア太平洋経済協力会議（APEC）で、中国との関係改善と貿易関係の深化を目指す一方、米国との軍事同盟の強化も目指しているとし、李在明（イ・ジェミョン）大統領が中国と米国の間でバランスをうまく