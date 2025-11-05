人気プロテニスプレイヤー・園田彩乃の30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』が発売される。【写真】水着姿から美ヒップまで…人気テニスプレイヤー・園田彩乃が魅せる7人のカメラマンが、それぞれの視点で切り取った「園田彩乃のいろんな顔」を収録。SNSでおなじみの姿はもちろん、普段はなかなか見せない表情も必見。キュートな部屋着、ヘルシーな水着、大人っぽいドレスまで、彩り豊かな衣装にも