俳優・磯村勇斗とAぇ! groupの末澤誠也が、来年秋公開の映画『mentor』（読：メンター）でW主演を務めることが決定した。末澤は今回が個人として初の映画主演となる。『ミッシング』『空白』『ヒメアノ〜ル』などで知られ、観る者の心に鋭く切り込む“人間描写の鬼”と言われる吉田恵輔監督の最新作となる。【写真】木からひょっこり！サバイバルキャンプに挑戦したAぇ！group企画を担うのは、『新聞記者』で日本アカデミー賞