俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（28日公開）において、登場人物たちが守るべきもののために、必死にこの世界を生き抜こうとする姿を描いた今作にちなみ、それぞれの「愛」をテーマにしたキャラクターポスターとキャラクターPVが完成した。【動画】それぞれの「愛」が胸を打つ…『ナイトフラワー』キャラPV『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。北川