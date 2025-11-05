4日も各地で相次いだクマ被害。対策として自動ドアを手動に切り替える施設も。そして、子グマの鳴き声は、危険なサインだった。専門家が警鐘を鳴らす。規制解除からわずか4時間で、再び立ち入り規制秋田市の川に浮かぶ黒い物体。その正体は対岸を目指し、川を泳ぐクマだ。クマはその後、川沿いにあるレジャー施設に現れたという。通行人：早く帰りたい。（クマが）出てきちゃったから…。さらに、この約2時間前には、レジャー施設