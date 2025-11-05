磯村勇斗（33）とAぇ！Group末澤誠也（31）が、24年「ミッシング」で話題を呼んだ吉田恵輔監督（50）の新作映画「mentor」（メンター、26年秋公開）にダブル主演することが4日、分かった。末澤は個人として初の映画主演で、磯村と初共演。15年前の夏の花火遊びで隣のアパートを全焼させ、黒焦げの妻を抱えて現れた男を目の当たりにした過去にとらわれたまま大人になり、対称的に生きる2人を演じる。撮影は同日、クランクインし12月