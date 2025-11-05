サンディエゴ・パドレスは現地時間4日、ダルビッシュ有投手（39）が右肘の靭帯修復手術を受けたことを発表した。回復まで12−15ヶ月を要し、2026年シーズンを全休する見込みとなっている。同日、ダルビッシュは自身のX（旧ツイッタ―）とインスタグラムを更新。「先週水曜日にDr.Meisterから肘の手術を受けました。2026年シーズンは試合で投げることが出来ません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリ頑張ります」