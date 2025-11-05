U-17日本代表の小林柚希「荷物とかあんまり無かったので、余裕で大丈夫でした」U-17日本代表は11月4日、FIFA U-17ワールドカップが開催されているカタールのドーハでトレーニングを行った。前日3日にFW北原槙（FC東京U-18）に代わって追加招集されたFW小林柚希（RB大宮アルディージャU18）も合流。連絡から約5時間で飛行機に飛び乗ったが、「余裕で大丈夫でした」と振り返った。元々はFW瀬尾凌太（桐蔭学園高）が招集されてい