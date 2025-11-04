株式会社オートバックスセブンは、同社と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス中部販売とともに、「スーパーオートバックスNAGOYABAY」を2025年11月1日にリニューアルオープンした。 同店舗は、「CAR SPORTS CITY & ARENA」を新コンセプトに掲げ、LEDビジョン演出や体感型売場、快適なラウンジを備えた次世代型カーライフストアへ刷新した。また、併設する「Smart+